من تاريخ المدن إلى تقاليد التراث.. العمران فى فكر نزار الصياد لقاء تنظمه مكتبة المعادى

من تاريخ المدن إلي تقاليد التراث .. العمران في فكر دكتور نزار الصياد، عنوان اللقاء الذي تنظمه وتستضيفه مكتبة تنمية فرع المعادي، في السابعة من مساء اليوم الإثنين.

يحل المعماري دكتور نزار الصياد، في ضيافة مكتبة تنمية ولقاء حول فكره المعماري، ويناقشه كلا من: دكتور عاطف معتمد، الكاتب وأستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، والكاتب حسن حافظ، وتدير الأمسية المعمارية دكتورة هبة صفي الدين.

يتناول لقاء “من تاريخ المدن إلي تقاليد التراث .. العمران في فكر دكتور نزار الصياد”، مناقشة مؤلفات المعماري دكتور نزار الصياد: “النيل .. مدن وحضارات علي ضفاف نهر”، وفي هذا الكتاب يستعرض الصياد، تاريخ المدن والحضارات التي ظهرت واندثرت على ضِفاف نهر النيل العظيم من مناطق المنابع وحتى فروع المصب خلال خمسة آلاف سنة.

كتاب “المدينة الأصولية .. عن ممارسات التدين والتطرف وآثارهما علي العمران”، وفيه يناقش أنماط الفصل والاقصاء التي تشكلت وتزايدت وتيرتها في بعض المدن، كرد فعل لممارسات التدين والأنشطة الدينية التي تمارس في المدن.

كتاب “مدن وخلفاء .. عن نشأة وتطور العمران العربي الإسلامي”، وفيه يقدم “الصياد”، مسح تاريخي حول نشأة العمران في التاريخ الإسلامي، وكيف أن فكرة استحداث الإسلام لشكل حضري عمراني جديد فيما يشار إليه بمصطلح “المدينة الإسلامية”.

كتاب “القاهرة وعمرانها .. تواريخ وحكام وأماكن”، بالإضافة إلي كتاب “تقاليد التراث”

يشار إلي أن «نزار الصياد»، أستاذ في العمارة والتخطيط وتاريخ العمران في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، حيث عمل كرئيس لمركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة لمدة عقدين من الزمن، وأسس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988 الجمعية الدولية لدراسة البيئات التراثية.

له أكثر من 20 كتابًا باللغة الإنجليزية، وقد ترجم الكثير منها إلى لغات أخرى، من بينها: «النيل .. مدن وحضارات علي ضفاف نهر، القاهرة السينمائية .. عن المدينة والحداثة وما يبن الصورة والواقع، تقاليد التراث.. عن الهوية والعمارة والعمران» وغيرها.