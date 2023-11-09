الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: توجه تبرعات حملة السيسي لدعم غزة يعكس مرونة التفاعل مع الأحداث السياسية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، يعكس اهتمامه بالظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، قائلا: "القرار عبر عن تقدير المرشح الرئاسي للظرف الاستثنائي الذى تمر به المنطقة، وبقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية".

 

دعم أهالى قطاع غزة

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "وفيما دعوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائى للظرف الاستثنائى الذى تمر به المنطقة، ومزيد من الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحملة تعمل وفقا لأطر حديثة وأساليب مبتكرة وجديدة على المجتمع المصرى.

 

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إجراءات تعكس تقدير المرشح  للأوضاع الراهنة

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحملة اليوم بناء على توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إجراءات تعكس تقدير المرشح عبد الفتاح السيسى للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات، ودعمه المطلق للقضايا الإنسانية في المنطقة وخاصة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وما يتعرض له من مجازر في حق المواطنين الأبرياء، مشددا على ضرورة تكاتف كافة منظمات المجتمع المدني من أجل استمرارية الدعم الإنساني لأهالي غزة، وإمدادهم بكافة سبل الإعاشة لمواجهة ما يتعرضون له.
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحملة تلقت توجيهًا واضحًا من المرشح الرئاسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وفي ذات الإطار، دعت الحملة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوي دعمها أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

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