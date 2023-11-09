الباز: تخفيض تكلفة حملة المرشح عبدالفتاح السيسى يعكس المستوى العالى بالمسئولية وتحديد الأولويات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قرر تخفيض تكلفة الحملة الانتخابية إلى الحد الأدنى، والتبرع بما كان سيتم إنفاقه في هذه الدعاية لـ"حياة كريمة"؛ ليوجه لدعم ومساعدة وإغاثة أهلنا في غزة، مؤكدًا أن هذه لفتة مهمة جدًا، وهذا الأمر ليس جديدًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم" أنه عندما تم إنشاء صندوق "تحيا مصر"، أراد الرئيس السيسي تحفيز الناس ودعوتهم إلى المشاركة في التبرع، وذهب بنفسه إلى البنك وتبرع بنصف ثروته، متابعًا: "هذه قد تكون دعوة للجميع لزيادة التبرعات، خصوصًا أن مصر قدمت حوالي 5 آلاف و400 طن من المواد الغذائية والأدوية".

المساعدات المصرية لغزة

وتابع: "مصر في أقل تقدير قدمت ما يوازي ما قدمه العالم كله، هناك بعض التقديرات تقول إن مصر قدمت 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت معبر رفح، لكن مصر تقول إنها قدمت 50%".

وأكد أن هذا القرار من الحملة يستحق الثناء عليه والاقتداء به، ويعكس المستوى العالي بالمسئولية وتحديد الأولويات، مطالبًا المصريين بمتابعة صفحات الحملات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحملة تلتقي عددًا كبيرًا جدًا من ممثلي الشعب المصري، وهناك حالة حوار دائم وعرض للرؤية المستقبلية للمرشح عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد "الباز"، بالمستشار محمود فوزي، مدير حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تحدث باقتدار خلال المؤتمر الثاني للحملة، وتلقى عددًا كبيرًا من أسئلة الصحفيين.

وتابع: "اختيار المستشار محمود فوزي رائع جدًا؛ لتمكنه واستيعابه الجيد لاستراتيجية وخطة وبرنامج المرشح الذي يقود حملته رائع جدًا".