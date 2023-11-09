الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: تخفيض تكلفة حملة المرشح عبدالفتاح السيسى يعكس المستوى العالى بالمسئولية وتحديد الأولويات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قرر تخفيض تكلفة الحملة الانتخابية إلى الحد الأدنى، والتبرع بما كان سيتم إنفاقه في هذه الدعاية لـ"حياة كريمة"؛ ليوجه لدعم ومساعدة وإغاثة أهلنا في غزة، مؤكدًا أن هذه لفتة مهمة جدًا، وهذا الأمر ليس جديدًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم" أنه عندما تم إنشاء صندوق "تحيا مصر"، أراد الرئيس السيسي تحفيز الناس ودعوتهم إلى المشاركة في التبرع، وذهب بنفسه إلى البنك وتبرع بنصف ثروته، متابعًا: "هذه قد تكون دعوة للجميع لزيادة التبرعات، خصوصًا أن مصر قدمت حوالي 5 آلاف و400 طن من المواد الغذائية والأدوية".

المساعدات المصرية لغزة

وتابع: "مصر في أقل تقدير قدمت ما يوازي ما قدمه العالم كله، هناك بعض التقديرات تقول إن مصر قدمت 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت معبر رفح، لكن مصر تقول إنها قدمت 50%".

وأكد أن هذا القرار من الحملة يستحق الثناء عليه والاقتداء به، ويعكس المستوى العالي بالمسئولية وتحديد الأولويات، مطالبًا المصريين بمتابعة صفحات الحملات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحملة تلتقي عددًا كبيرًا جدًا من ممثلي الشعب المصري، وهناك حالة حوار دائم وعرض للرؤية المستقبلية للمرشح عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد "الباز"، بالمستشار محمود فوزي، مدير حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تحدث باقتدار خلال المؤتمر الثاني للحملة، وتلقى عددًا كبيرًا من أسئلة الصحفيين.

وتابع: "اختيار المستشار محمود فوزي رائع جدًا؛ لتمكنه واستيعابه الجيد لاستراتيجية وخطة وبرنامج المرشح الذي يقود حملته رائع جدًا".

السيسي المرشح عبد الفتاح السيسي الحملة الانتخابية للسيسي محمد الباز المستشار محمود فوزي

مواد متعلقة

الباز: مصر تستحق رئيسًا له مواصفات خاصة ويكون على قدر التحديات

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

جيش الاحتلال ينتقد تمردًا علنيًا لأحد جنوده يقاتل فى حرب غزة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

لهذه الأسباب.. الأهلي يرفض التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

وزيرة التضامن تعلن شروط التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس