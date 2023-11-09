الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تتحرك بأساليب غير نمطية لدعم القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس  حزب المؤتمر، إن قرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بشأن التبرع للحسابات الأهلية لدعم الأشقاء في غزة، خطوة تعكس اهتمام الحملة بالقضية الفلسطينية وخطوة فاعلة على أرض الواقع لمساندة الأشقاء في فلسطين خلال الفترة المقبلة.

دعم ومساندة الأشقاء في غزة

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، وقرار يحسب للحملة والقائمين عليها، وتؤكد أن الحملة تراعى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ومن ثم توجيه هذه المبالغ التي من المزمع تخصيصها للدعاية الانتخابية للإخوة في غزة.

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تحرك بأساليب غير نمطية

وأضاف السعيد غنيم، أن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى، تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق أن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، متابعًا: "الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليًا وإقليميًا، مؤكدًا أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع، وحزمة القرارات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى اليوم تؤكد أن هناك رؤية خاصة للحملة للتعامل مع مجريات الأحداث وأسلوب جديد في تناول القضايا".

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الحملة تلقت توجيهًا واضحًا من المرشح الرئاسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وفي ذات الإطار، دعت الحملة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، التي كانت تنوي دعمها أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

دعم الأشقاء في غزة الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى الإنتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤

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