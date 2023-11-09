الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل" يدعو المرشحين الرئاسيين لاستلهام نموذج حملة السيسى فى دعم غزة

رئيس حزب الجيل
رئيس حزب الجيل

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن توجيه الرئيس السيسى لإدارة حملته والأحزاب والكيانات والمنظمات المنتمية له بتوجيه كل التبرعات الموجهة للحملة لصالح المساعدات الإنسانية لغزة، هو توجيه يأتي متسقًا مع الدور التاريخى الذى يقوم به الرئيس منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى الوحشى على المدنيين العزل فى قطاع غزة، والذى ربط فيه خروج الأجانب من القطاع بإدخال المساعدات لأهلنا فى القطاع المحاصر وتخصيصه مطار العريش لاستقبال مساعدات الدول الصديقة والشقيقة.

 التبرع لصالح المحاصرين

وأضاف الشهابي أن توجيه الرئيس إلى حملته والشعب المصرى للتبرع لصالح المحاصرين من أهل غزة يتفق مع قيام الرئيس السيسى كرئيس لمصر بكشف مخطط تصفية القضية الفلسطينية ورفضه لهذا المخطط المهدد للأمن القومى المصرى، ثم الأمن القومى العربى وهو يؤكد صدق الرئيس وإخلاصه فى الدفاع عن شعبنا الفلسطيني واعتباره قضيته هى قضية القضايا.

وأشار إلى أن توجيه الرئيس السيسى بتوجيه تبرعات المصريين لحملته الانتخابية لتكون لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة ليس هو الموقف الأول، فقد سبق أن وجه حملته وكل الداعمين له من أحزاب وكيانات ومنظمات بالتبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة.

 استلهام النموذج

ودعا رئيس حزب الجيل المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المصرية إلى استلهام النموذج الذى قدمه الرئيس السيسي وتوجيه جزء من التبرعات الآتية لحملاتهم الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لأهلنا فى غزة حتى ولو كانت قيمة التبرعات قليلة، مشيرًا إلى أنها ستكون رسالة مهمة للخارج تقول إن القضية الفلسطينية قضية مصرية بجانب أنها قضية العرب الأولى، وأن كل مرشحى الرئاسة متفقون عندها ومدافعون عنها وعن شعبنا المحاصر والصامد فى غزة والضفة الغربية.

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