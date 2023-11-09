الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: خفض تكاليف دعاية حملة السيسي تعكس تقديره لظورف المنطقة الاستثنائية

النائب أحمد رمزي
النائب أحمد رمزي

قال النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، خطوة مهمة تعكس تقدير المرشح الاستثنائي  للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

أساليب غير نمطية من أجل الترويج للمرشح عبد الفتاح السيسي

وأوضح "رمزي" أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، عمدت على اتباع أساليب غير نمطية من أجل الترويج لمرشحها الانتخابي، الذي يمتلك بالفعل أرضية وشعبية ضخمة بين المصريين، حيث يمتلك علاقة ممتدة لـ 9 سنوات ماضية، حقق فيها سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي لا يمكن حصرها في جميع المجالات، لافتا إلى أن الحملة تعمل على صياغة وثيقة بالمطالب الشعبية ومطالب الأحزاب والهيئات والمؤسسات التي قامت بلقاءها على مدار الشهر الماضي لرفعها إلى مرشحها الرئاسي.

وقال النائب، إن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتعامل بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث السياسية والمستجدات الإقليمية والمحلية، والانفتاح على الجميع، مشددا على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام "السيسي" لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي بدأت قبل 9 سنوات.

النائب أحمد رمزي مجلس النواب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب

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