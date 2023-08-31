حصاد نشاط نائب التنسيقية أحمد رمزي بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

نشاط النواب



ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائب أحمد رمزي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 17 حضورا باللجان النوعية.

- 94 زيارة برلمانية

- تقديم 62 طلبات خدمية.

- حضور 17 جلسة عامة.

-5 المشاركة بالندوات.

نشاط نواب التنسيقية



ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.

وفد التنسيقية يشارك في ملتقى شباب الجمهورية بدار التحرير



وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ملتقى شباب الجمهورية لكل المحافظات، الذي دشنته دار التحرير للطباعة والنشر.

ويأتي هذا الملتقى انطلاقًا من توجه الدولة لدعم الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير وفتح مجال للحوار ودعم قدرات الشباب وتنميتها سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي.

وجاء الملتقى لمناقشة مشاكل كل محافظة مع شبابها وطرح مساحات نقاش، ودعما لحرية الرأي واستيعاب القدرات الشبابية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ مؤمن السيد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، محمد راضى، محمد شلبي، محمد اللافي علام، رحاب عبدالله، فريدة محمد، شيماء عبدالرسول، عبدالرحمن هاشم، أسماء عبدالله، مؤمن ممدوح.