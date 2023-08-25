الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد أنشطة نائبة التنسيقية رشا أبوشقرة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

النائبة رشا أبو
النائبة رشا أبو شقرة

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

نشاط  النائبة رشا أبو شقرة 

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط  النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 22 استخدام الأدوات الرقابية.

- 51 حضورا باللجان النوعية.

- 33 زيارة برلمانية على رأسها زيارة لدولة زيمبابوي للمشاركة في اتحاد البرلمان الإفريقي. 

- تقديم 227 طلبات خدمية.

- حضور 51 جلسة عامة.

-17 المشاركة بالندوات.

-إلقاء 1 كلمة داخل الجلسة.

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حصاد نشاط نائبة التنسيقية رشا كليب بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

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حصاد نشاط نائب التنسيقية محمد طارق بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

نشاط نواب التنسيقية

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية المواطنين النائبة رشا أبو شقرة

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