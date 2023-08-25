حصاد أنشطة نائبة التنسيقية رشا أبوشقرة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

نشاط النائبة رشا أبو شقرة

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 22 استخدام الأدوات الرقابية.

- 51 حضورا باللجان النوعية.

- 33 زيارة برلمانية على رأسها زيارة لدولة زيمبابوي للمشاركة في اتحاد البرلمان الإفريقي.

- تقديم 227 طلبات خدمية.

- حضور 51 جلسة عامة.

-17 المشاركة بالندوات.

-إلقاء 1 كلمة داخل الجلسة.

نشاط نواب التنسيقية

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.