الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد نشاط نائب التنسيقية محمد طارق بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

حصاد نشاط النائب
حصاد نشاط النائب محمد طارق

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من  التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصد صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:
- 42 حضورا باللجان النوعية.

- 6 المشاركة في زيارة برلمانية.

- تقديم 1 طلبات خدمية.

- حضور 52 جلسة عامة وإلقاء 7 كلمة بالجلسة العامة.

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.

 

جلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية النائب محمد طارق مجلس النواب

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