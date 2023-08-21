حصاد نشاط نائب التنسيقية طارق الخولي بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائبة طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 37 حضورا باللجان النوعية.

- 53 المشاركة في زيارة برلمانية علي رأسها حضور مؤتمر الشباب الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية "بكين".

- تقديم 117 طلبات خدمية.

- حضور 50جلسة عامة.

-47 المشاركة بالندوات.

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.