الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد نشاط نائب التنسيقية طارق الخولي بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط  النائبة طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية  بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 37 حضورا باللجان النوعية.

- 53 المشاركة في زيارة برلمانية علي رأسها حضور مؤتمر الشباب الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية "بكين".

- تقديم 117 طلبات خدمية.

- حضور 50جلسة عامة.

-47 المشاركة بالندوات. 

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.

تنسيقية الأحزاب والسياسيين النائبة طارق الخولي لجنة العلاقات الخارجية زيارة برلمانية الانعقاد الثالث

الأكثر قراءة

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

ذهب لمعاتبته فسقط جثة.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بحلمية الزيتون

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

ردًا على شائعة وفاة ابنتها.. سهير شلبي: «عاوزة حقي»

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟