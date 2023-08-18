الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد نشاط نائبة التنسيقية رشا كليب بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من  التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط  النائبة رشا كليب، عضو  لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 115 حضورا باللجان النوعية.

- 183 المشاركة في زيارة برلمانية.

- تقديم 372 طلبات خدمية.

- حضور 54 جلسة عامة وإلقاء 14 كلمة بالجلسة العامة.

-82 استخدام للأدوات الرقابية .

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مشاكل المواطنين النائبة رشا كليب لجنة التعليم والبحث العلمي

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

إعلامي سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

الأهلى يمنح كولر مكافأة أبطال إفريقيا والدورى

الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس