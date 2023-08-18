حصاد نشاط نائبة التنسيقية رشا كليب بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 115 حضورا باللجان النوعية.

- 183 المشاركة في زيارة برلمانية.

- تقديم 372 طلبات خدمية.

- حضور 54 جلسة عامة وإلقاء 14 كلمة بالجلسة العامة.

-82 استخدام للأدوات الرقابية .

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.