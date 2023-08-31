مصر فى بريكس.. «صالون التنسيقية» يُبحث سبل تحقيق الاستفادة القصوى (فيديو)

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، اليوم الخميس، لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة "البريكس".

محاور صالون التنسيقية

ويتناول صالون التنسيقية، مناقشة عدة محاور؛ منها ما تستفيده مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأسباب انضمام مصر للبريكس، ولماذا تمسك أعضاء هذا التكتل بانضمام مصر إليه؟، وأهمية انضمام مصر في هذا التوقيت وسط تأثر العالم بأزمة اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي لانضمام مصر للبريكس على المدى القصير والبعيد، وكيف سيؤثر ذلك على حركة التجارة وخاصة أن الدول الأعضاء بالمجموعة من الدول الكبرى التي تشهد مصر بينهم تبادل تجاري كبير.

يدير الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما سيشارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة- والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.

وفد التنسيقية يشارك في ملتقى شباب الجمهورية بدار التحرير



شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ملتقى شباب الجمهورية لكل المحافظات، الذي دشنته دار التحرير للطباعة والنشر.



ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من توجه الدولة لدعم الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير وفتح مجال للحوار ودعم قدرات الشباب وتنميتها سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي.



وجاء الملتقى لمناقشة مشاكل كل محافظة مع شبابها وطرح مساحات نقاش، ودعما لحرية الرأي واستيعاب القدرات الشبابية.

وانعقد الملتقى بحضور إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وأسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد النبى الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء والجمهورية أونلاين وكتاب الجمهورية، ود. مصطفى مجدى معاون، وزير الشباب والرياضة، ود. عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة وممثل عن الوزارة، وشريف منجود، ممثل عن وزارة الثقافة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ مؤمن السيد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، محمد راضى، محمد شلبي، محمد اللافي علام، رحاب عبدالله، فريدة محمد، شيماء عبدالرسول، عبدالرحمن هاشم، أسماء عبدالله، مؤمن ممدوح.