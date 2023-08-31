الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد «التنسيقية» يشارك في ملتقى شباب الجمهورية بدار التحرير

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ملتقى شباب الجمهورية لكل المحافظات، الذي دشنته دار التحرير للطباعة والنشر.

ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من توجه الدولة لدعم الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير وفتح مجال للحوار ودعم قدرات الشباب وتنميتها سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي.

مساحات نقاش

وجاء الملتقى لمناقشة مشاكل كل محافظة مع شبابها وطرح مساحات نقاش، ودعما لحرية الرأي واستيعاب القدرات الشبابية.

وعقد الملتقى بحضور إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وأسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب عبد النبى الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء والجمهورية أونلاين وكتاب الجمهورية، ود. مصطفى مجدى معاون، وزير الشباب والرياضة، ود. عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة وممثل عن الوزارة، وشريف منجود، ممثل عن وزارة الثقافة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من مؤمن السيد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، محمد راضى، محمد شلبي، محمد اللافي علام، رحاب عبدالله، فريدة محمد، شيماء عبدالرسول، عبدالرحمن هاشم، أسماء عبدالله، مؤمن ممدوح.

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وفد تنسيقية الأحزاب يلتقى سفير أرمينيا لدى القاهرة

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"التنسيقية" تطلق سلسلة دورات تدريبية لشباب السياسيين

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ملتقى شباب الجمهورية دار التحرير الشباب جريدة الجمهورية

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