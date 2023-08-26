"التنسيقية" تطلق سلسلة دورات تدريبية للشباب السياسيين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لشباب السياسيين من أعضاء التنسيقية، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية، في إطار استراتيجية نادى المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وثقل خبراتهم في كل المجالات، وذلك وفقًا لاستراتيجية نادي المدربين بالتنسيقية للعام الثاني على التوالي.

تدريبات تفاعلية

وتم تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن "الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي"، و"إدارة فرق العمل"، و"ملف سد النهضة"، و"مهارات مواجهة الكاميرا والتحدث في الإعلام".

وقام بالتدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس، عضوة مجلس النواب، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

برنامج تدريبي مكثف

وكان أطلق نادى المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لشباب الأحزاب السياسية من أعضاء التنسيقية، بهدف خلق كوادر سياسية شابة من خلال رفع مهاراتهم السياسية والمعرفية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي للعام الثاني على التوالي لرفع كفاءة أعضاء التنسيقية، وتم تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن الدستور المصري، الموازنة العامة للدولة، المحليات، التواصل الجماهيري، أهمية الوعي بالمشاركة الانتخابية.

وقام بالتدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائب محمود القط، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب.

وكانت شاركت حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى «التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء تحالف بريكس»، المقام في مدينة نوفوسيبيرك الروسية، بمشاركة أكثر من ١٥ دولة.

وخلال جلسات المنتدى تمت مناقشة الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة في المنتدى بشكل عام، وأعضاء البريكس خصوصًا، وذلك في ظل دعوة مجموعة بريكس لانضمام أعضاء جدد على رأسهم مصر.