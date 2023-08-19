تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن أحمد دومة

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

كان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم أحمد سعد دومة.

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب.