الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تشارك في منتدى "التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء بريكس"

جانب من المنتدى
جانب من المنتدى

شاركت حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى “التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء تحالف بريكس”، المقام في مدينة نوفوسيبيرك الروسية، بمشاركة أكثر من 15 دولة.

وخلال جلسات المنتدى تم مناقشة الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة في المنتدى بشكل عام، وأعضاء البريكس خصوصًا، وذلك في ظل دعوة مجموعة البريكس لانضمام أعضاء جدد على رأسهم مصر.

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انضمام مصر لمجموعة بريكس

وألقت حنان وجدي كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكدت فيها أن انضمام مصر إلى تحالف “بريكس” سيساهم في تعزيز وتطور تبادل التجارة البينية والاستثمارات المختلفة بين الدول الأعضاء، وتقلل من مخاطر الاعتماد على عملات محددة، مضيفة أن الصين وروسيا تعدان من أهم الدول المستثمرة في مصر بمشروعات كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

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الاستثمار الأجنبي 

وأضافت أن مصر منفتحة على جميع أنماط وأنواع الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر حالياً تعد منطقة استثمارية واعدة في كل القطاعات، مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة خصوصاً في ظل الحوافز التي أقرها قانون الاستثمار، فضلًا عن التسهيلات الإجرائية التي اتخذتها الدولة، وتم الاحتفال مؤخراً بأول شركة تم تأسيسها أونلاين، فأصبح هناك مرونة وتسهيلات أكبر خاصة للمستثمر الأجنبي.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً حزمة من الحوافز التمويلية للمشروعات الصناعية تحديدا، مضيفة أن الخريطة الصناعية متاحة للأراضي الصناعية المتخصصة.

التعاون في المجال السياحي

وأشارت حنان وجدي إلى تطلعها ألا يقتصر التعاون في المجال السياحي على تبادل السائحين فقط، وإنما أن يكون هناك استثمارات سياحية كبيرة، مضيفة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية من 40 لـ50 ألف غرفة خلال الـ5 سنوات القادمة، لذلك هناك حوافز كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي نظراً لأنه واعد في مصر حاليًا، كما أن الفرص التكنولوجية بشكل عام واعدة جداً في السوق المصري وقادرة على مواكبة التطلعات الاستثمارية العالمية.

حنان وجدي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التطور التكنولوجي تحالف بريكس نوفوسيبيرك المنتدي

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