الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون ودعم الخدمات الثقافية والفنية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وفد تنسيقية الأحزاب

ضم وفد التنسيقية كلا من: النواب نادر مصطفى، رحاب عبدالغني، رشا فايز، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والأعضاء مؤمن السيد وسالمة سعيد وآدم الطوخي.

أكد "البسيوني" تقديره البالغ لجهود تنسيقية شباب الأحزاب ومبادراتها وما تقدمه من دعم لأنشطة وفعاليات ومشروعات هيئة قصور الثقافة، موضحا أن التكامل دائما يكون هدفه الوصول لنتائج أفضل، ورحب من جانبه بدعم ومساندة جميع المبادرات التي تسعى لرفع الوعي واحتواء الشباب ورعاية النشء، ودعم الجهود الهادفة للعدالة الثقافية، التي تقدم خلالها الهيئة العديد من المشروعات ضمن برامج عمل وزارة الثقافة وسعيها الدائم للوصول بالخدمات الثقافية لأبناء الوطن بامتداد ربوعه.

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة عمل المرحلة المقبلة


هيام الطباخ

وأشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ومنسقة مبادرة "قصور الثقافة"، إلى جهود التنسيقية في مد جسور التواصل بين كافة المبادرات والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك انطلاقا من موقفها الثابت بدعم وزارة الثقافة وتعزيز الخدمات الفنية والثقافية بالمجتمع.

فيما أشاد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، بجهود الهيئة في تنمية الحياة الثقافية، مؤكدا أهمية التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، لمضاعفة التأثير الثقافي للمؤسسات المعنية بالدولة.

رامي جلال

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قصور الثقافة تُطلق مرحلة جديدة من مبادرة "أهل مصر" بشرم الشيخ

وأوضح النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، دور قصور الثقافة في دعم الهوية الثقافية ومدى تأثيرها في مواجهة التحديات والمعوقات.

وبادرت النائبات رشا فايز ورحاب عبد الغني وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب ومنسقي المبادرات بالتنسيقية، باستعراض أوجه الشراكة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والتنسيقية.

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
عمرو البسيوني قصور الثقافة تنسيقية الأحزاب مجلس النواب الثقافة

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