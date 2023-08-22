رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف تفاصيل مشروع دمج "أهل مصر" (فيديو)

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع "أهل مصر" لدعم أطفال المناطق الحدودية، ودمجهم ثقافيًا في المجالات المختلفة.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن وزارة الثقافة قامت بعمل لجنة عليا تضم معه كل من الأستاذ أحمد السيد، والأستاذ هشام عطوة، والدكتورة حنان موسى، معقبًا: "لدينا أولوية كبيرة لمشروع دمج أهل مصر خاصة الأطفال بالمناطق الحدودية".

تنمية مواهب الأطفال وتقديم ورش فنية لهم

وتابع: "لدينا 6 مدن حدودية وهما شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، حيث يتم دمج الأطفال لمدة 10 أيام من خلال تنمية مواهبهم وتقديم ورش فنية".

وأوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن اللجنة تتابع عمل المدربين، ومتابعة الأطفال، مردفًا: "خلال نهاية العام الجاري سيتم عمل برنامج لمدة أسبوع نختار فيه الأطفال الموهوبين وتقديم عرض فني كبير لجميع الأطفال المتميزين بحضور وزيرة الثقافة والمسؤولين".