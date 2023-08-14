وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى سفير غانا بالقاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير دولة غانا لدى القاهرة "عبيد بوامه أكوا" وعددًا من أعضاء السفارة، تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والاستثمار والمجالات الرياضية والتعاون أيضًا في المجال الثقافي والتعليمي.

وأعرب سفير غانا عن مدى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، منذ عهد الزعيمين جمال عبدالناصر وكوامي نكروما وحتى الآن.

وأبدى السفير حرصه على دعم سبل التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خصوصًا في ظل دور الشباب المؤثر في الحياة السياسية في غانا.

فيما أكد وفد التنسيقية أن العلاقات بين مصر وغانا ذات طبيعة خاصة واستثنائية، حيث خاضت الدولتان معًا معارك التحرر الوطني واستقلال القرار، وأضاف الوفد أنه انطلاقًا من جذور الماضي تسعى التنسيقية لبناء حاضر ومستقبل مشرق بين الدولتين وتشييد جسور العلاقات والتعاون بين الشباب من الجانبين.

وأشار الوفد إلى ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، وعن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وغانا في المجالات المختلفة، مؤكدين مدى اهتمام مصر بتدعيم العلاقات مع كافة الأشقاء في إفريقيا.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية، للسفير الغاني، تقديرًا لعمق العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وكل من بسمة العقدة، محمد هندي، وشيرين ممدوح أعضاء التنسيقية.