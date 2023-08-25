السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تنسيقية الأحزاب" توضح تفاصيل مجموعة البريكس وأهدافها الاقتصادية (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

نشرت صفحة منتديات  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صور توضيحية (إنفوجراف) تشرح تفاصيل مجموعة البريكس وأهدافها الاقتصادية وأثار دعوة مصر للانضمام لدول المجموعة الاقتصادية، والتعامل بعملة موحدة أو بالعملات المحلية.

أهداف مجموعة البريكس

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهداف المجموعة الاقتصادية وفكرتها.

 

الإطار الدولي والقانوني 

وشرحت التنسيقية، تفاصيل مجموعة البريكس وأهدافها الاقتصادية والإطار الدولي والقانوني لمجموعة البريكس.

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ما بعد الانضمام إلى «بريكس»| مكاسب اقتصادية وسياسية.. واستفادة كبرى من تعدد التحالفات

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«الأحرار الاشتراكيين»: أداء الاقتصاد المصرى سيتأثر إيجابًا بالانضمام لـ«بريكس»

وأشارت التنسيقية، إلى تأثير البريكس كبديل للهيكل الاقتصادي الغربي.

 

منتدى “التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية” لأعضاء تحالف البريكس

وكانت حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاركت في منتدى «التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء تحالف بريكس»، المقام في مدينة نوفوسيبيرك الروسية، بمشاركة أكثر من ١٥ دولة.

وخلال جلسات المنتدى تم مناقشة الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة في المنتدى بشكل عام، وأعضاء البريكس خصوصا، في ظل دعوة مجموعة البريكس لانضمام أعضاء جدد على رأسهم مصر.

وألقت حنان وجدي كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكدت فيها أن انضمام مصر إلى تحالف بريكس سيساهم في تعزيز وتطور تبادل التجارة البينية والاستثمارات المختلفة بين الدول الأعضاء، وتقلل من مخاطر الاعتماد على عملات محددة، مضيفة أن الصين وروسيا تعدان من أهم الدول المستثمرة في مصر بمشروعات كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضافت أن مصر منفتحة على جميع أنماط وأنواع الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر حالياً تعد منطقة استثمارية واعدة في كل القطاعات، مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة خصوصاً في ظل الحوافز التي أقرها قانون الاستثمار، فضلا عن التسهيلات الإجرائية التي اتخذتها الدولة، وتم الاحتفال مؤخراً بأول شركة تم تأسيسها أونلاين، فأصبح هناك مرونة وتسهيلات أكبر خاصة للمستثمر الأجنبى.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً حزمة من الحوافز التمويلية للمشروعات الصناعية تحديدا، مضيفة أن الخريطة الصناعية متاحة للأراضي الصناعية المتخصصة.

وأشارت حنان وجدي إلى تطلعها ألا يقتصر التعاون في المجال السياحي على تبادل السائحين فقط، وإنما أن يكون هناك استثمارات سياحية كبيرة، مضيفة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية من ٤٠ لـ ٥٠ ألف غرفة خلال الـ ٥ سنوات القادمة، لذلك هناك حوافز كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي نظراً لأنه واعد في مصر حاليا، كما أن الفرص التكنولوجية بشكل عام واعدة جداً في السوق المصري وقادرة على مواكبة التطلعات الاستثمارية العالمية.

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