تنسيقية الأحزاب تنظم صالونًا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى "بريكس"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا، اليوم الخميس، لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

ما تستفيده مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

ويتناول صالون التنسيقية مناقشة عدة محاور؛ منها ما تستفيده مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأسباب انضمام مصر للبريكس، ولماذا تمسك أعضاء هذا التكتل بانضمام مصر إليه؟، وأهمية انضمام مصر في هذا التوقيت وسط تأثر العالم بأزمة اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي لانضمام مصر لبريكس على المدى القصير والبعيد، وكيف سيؤثر ذلك على حركة التجارة وخاصة أن الدول الأعضاء بالمجموعة من الدول الكبرى التي تشهد مصر بينها تبادلًا تجاريًا كبيرًا.



يدير الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما سيشارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة- والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.

لقاء سفير أرمينيا



كما التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفير "هراتشيا أرشاك بولاديان" سفير دولة أرمينيا لدى القاهرة.

وخلال اللقاء أعرب وفد التنسيقية عن عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ويريفان، وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كل المستويات.

من جانبه، تطرق السفير بولاديان إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا مطلع العام الجاري، معتبرًا أنها تاريخية، وفتحت العديد من أبواب التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأضاف السفير الأرميني أن الشباب في بلاده حاليًا أصبح يمثل الغالبية في البرلمان والحكومة، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقة بين المجالس النيابية في البلدين ومع التنسيقية.

وأكد الجانبان على أهمية العمل نحو بذل المزيد من الجهود لتوطيد أطر التعاون بين البلدين، مشيدين بالدور الذي لعبته الجالية الأرمينية في مصر عبر التاريخ، خاصة في النواحي السياسية والثقافية.