الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: قرار إنشاء وحدة لبحث ملفات التعاون مع البريكس أمر فى غاية الأهمية

البريكس
البريكس

قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن قرار إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لبحث ملفات التعاون مع بريكس أمر في غاية الأهمية بصفة أن مصر أصبحت تابعة لهذا التحالف الاقتصادي العالمي.

 

مصر بالبريكس 

وأكد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن تحالف البريكس عبارة عن مجموعة تفاهمات بين الأطراف الخاصة بها والمشاركة، بحيث يمكن الاستفادة من هذا التعاون بما يعود بالنفع على كافة الأعضاء.

 

وأضاف في حديثه، أن مصر عندما تقدمت بطلب للانضمام في تحالف البريكس كان هناك أكثر من 20 دولة يريدون الانضمام، ولكن لم يتم الموافقة إلا على عدد قليل من المتقدمين، وكان من بين الدول التي حصلت على عضوية التحالف مصر والسعودية والإمارات.

 

وحدة البريكس في مصر

وتابع:" يجب على الوحدة إجراء بحث تفصيلي متكامل عن اقتصاديات الدول الأعضاء في البريكس، دراسة صيغة وشكل التعاون بين الدول المشاركة، التطلع إلى المستقبل والبحث في كافة التفاصيل بما يعود بالنفع على الدولة المصرية".

وليد جاب الله خبير اقتصادي البريكس وحدة البريكس مصر جديدة

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خبير اقتصادى: قرار إنشاء وحدة لبحث ملفات التعاون مع البريكس أمر فى غاية الأهمية

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