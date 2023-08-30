أستاذ قانون: الانضمام لـ بريكس خطوة تاريخية تدعم قوة مصر الإقليمية والدولية

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، خبيبر القانون الدولى بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس التي تضم دول "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، وتمثل مجموعة من الدول الناشئة ذات القوة الاقتصادية والسياسية، معتبرة إياها خطوة تاريخية تزيد من قوة مصر وتأثيرها دوليًا، مؤكدًا أن مصر سوف تستفيد من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينها وبين الدول الأعضاء، مما يعزز من فرص النمو والاستقرار الاقتصادي.

بريكس تُمكّن مصر من تحقيق مصالحها المشتركة على الساحة الدولية

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن بريكس تعمل في إطار قواعد القانون الدولي وتؤكد على احترامه والالتزام بأحكامه، بحيث تهدف للتعاون وتعزيز التبادل الاقتصادي والسياسي بين الأعضاء، وتعتبر مصر أهم شريك استراتيجي لدول بريكس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتعاون معهم في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.

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أستاذ قانون: بريكس تعزز دور مصر وتأثيرها

وأشار أستاذ القانون الدولى، إلى أن التعاون بين الدول الأعضاء يؤدي إلى تبادل التجارب والخبرات والمصالح المشتركة في مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك التكنولوجيا والصناعة والزراعة والطاقة.

ولفت مهران إلى أن أهم أهداف بريكس المتمثلة في حماية الدول الأعضاء من هيمنة الدولار الأمريكي كعملة للتبادل التجاري وتقليص التعامل به، ما يخفف من الضغط على طلب الدولار في مصر والعالم، وهو ما يؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية بما ينعكس على الاقتصاد المحلي.

ورأى "مهران" أن هذا التعاون سوف تستفيد به مصر في مجالات أخرى مثل تطوير التكنولوجيا وتحسين جودة التعليم، وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، وبشكل عام سوف تستفيد مصر من دعم الدول الأعضاء، ومن خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وتحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للبلاد.

انضمام مصر لـ بريكس خطوة تاريخية تدعم قوة الإقليمية والدولية

وأكد الخبير الدولي أن الانضمام لـ بريكس يُحقق مصالحها الدولية، سواء في مجال السياسة أو تحقيق التوازن الاقتصادي، ويمنحها فرصًا للحصول على تمويلات للمشروعات التنموية بشكل أيسر، بالإضافة إلى ذلك، يُزيد من حجم التبادل التجاري، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار بين مصر ودول بريكس، مما يعزز من دورها وتأثيرها في الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن بريكس تمثل منصة للدول الأعضاء لتعزيز الدبلوماسية الثنائية والتعاون الثقافي.

ونوه "مهران" للاستفادة العظمى التي تتحقق من انضمام مصر لبريكس، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ودورها البارز في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يمنحها ميزة استراتيجية عظيمة، وخاصة لأنها تقع على تقاطع بين قارتي إفريقيا وآسيا، وتطل على البحرين المتوسط والأحمر، وبها قناة السويس أهم وأكبر ممر ملاحي بالعالم، مشددًا على أن كل ذلك يؤثر إيجابيًا بشكل كبير على أهمية التعاون التجاري مع مصر، وما يترتب عليه من جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التجارة والتصنيع مع الدول الأعضاء.