"أبوزيد": تنسيقية الأحزاب تعاملت مع ملف الدمج بعيدا عن أى توجه سياسى

قال طاهر أبو زيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أخذت على عاتقها أن تشتبك مع ملف الدمج بعيدًا عن أي توجه سياسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن أول شخص ساعدهم في هذا الملف لجنة العفو الرئاسي؛ وذلك لأنها كجهة تتعامل مع المفرج عنهم، مؤكدًا أنه تم استشفاف الخطوط العريضة للمفرج منهم لأنهم حلقة الوصل بينهم.

جولات اللجنة مع الحالات

وتابع، أنه منذ سبتمبر الماضي وبدأت الجولات مع عدد من الحالات حتى تم وضع الأطر العامة للحالات، مؤكدًا أنه بعد التحليل والجولات كان هناك عدة مشاكل، ومنها الدعم النفسي، ويشمل 90% من الحالات، والشق المجتمعي لكي يعود لعمله ويمارس حياته، والملف الثالث هو الدعم الاقتصادي بتوفير فرص عمل لبعض الحالات التي تخرج وليس لديها فرص لإعالة نفسها وعائلتها.