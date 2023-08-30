طارق الخولى: الرئيس السيسى أول من نبه على فكرة دمج المعفو عنهم

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه منذ عام 2016 عندما تأسست لجنة العفو الرئاسي، كان أول من نبه لدمج المعفو عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنهم لم يكونوا منتبهين لهذا الأمر.

وأضاف "الخولي" خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس قال لهم "إن المفرج عنهم سيحتاجون العودة لعملهم وسيصطدمون بعدة قوانين"، مشيرًا إلى أن منذ تشكيل لجنة الدمج كان لها دور بالغ في معالجة كل حالة على حدة، لأن كل حالة لها أولوياتها ومشاكلها وأن المسألة أكثر تعقيدًا.

تحديد الأرقام الدقيقة للمفرج عنهم بعد انتهاء عمل اللجنة

وأكد أنه مع نهاية عمل اللجنة ستكون لديهم أرقام دقيقة لكل المفرج عنهم، لأن هناك أناسًا خرجوا بإعفاء من النيابة العامة وأناسًا خرجوا بعفو رئاسي بعد أخذهم حكمًا نهائيًا.