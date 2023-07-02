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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق الخولي: الإخوان استباحوا الدماء والأعراض واستخدموا الدين لدغدغة مشاعر البسطاء

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن يوم 2 يوليو كان الجميع في الانتظار لأنه كان يومًا يسطر تاريخ مصر مابين دولة مستقرة حرة وبين المشروع الإخواني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية هدير أبوزيد، والمذاع عبرفضائية الأولى المصرية، أن الجماعات لا تؤمن بفكرة الوطن ولا مصر وهو ما أعلنوه في أحاديثهم وعلى لسان أعضاء الجماعة، مؤكدًا أنهم سعوا لأخونة الدولة وعملوا على وجود عناصر لهم في كل عناصر الدولة وبناء مليشيات موازية للدولة الوطنية.

الإعلام المصري عانى كثيرًا من الإخوان

وأشار إلى أن الإعلام المصري عانى كثيرًا من الإخوان بعد حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الشخصيات الإعلامية، بالإضافة الى المحكمة الدستورية والاعتداء على المتظاهرين السلميين في محيط المحكمة الاتحادية وظهور شخصيات تقوم بالتحقيقات مع المتظاهرين السلمين في محاولة للعب دور النيابة المصرية وغيرها من الممارسات الخطيرة والصعبة والتي كانت أخطر على الدولة المصرية.

وتابع، أن الإخوان استباحوا الدماء والأعراض وارتدوا العباءة الدينية واستخدموا الدين لدغدغة مشاعر البسطاء ومحاولة استمالتهم وتحقيق مكاسب سياسية.

طارق الخولي الإخوان استباحوا الدماء دغدغة مشاعر البسطاء الإعلام المصري المشروع الإخواني

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