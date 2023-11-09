الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يزور أسقف شرق السكة الحديد ضمن جولة دعم المرشح الرئاسي السيسي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بزيارة الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالمجمع المقدس، في المقر الخاص بكاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة مهمشة.

جاء ذلك في إطار تحركات الحزب لدعم وتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وبيشوي جرجس الأمين المساعد بدائرة الزاوية والشرابية.

وأعرب الدكتور عصام خليل عن شكره وتقديره للترحيب بالزيارة ودور الكنيسة المصرية الوطنى عبر التاريخ في الحفاظ علي الهوية المصرية واستقرارها جنبا إلي جنب مع مؤسسات مصرية الوطنية الخالصة.

جهود القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار

كما تحدث عن جهود القيادة السياسية بقيادة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الأصعدة والخروج بالبلاد حتي مستقر الأمان والبناء والتنمية وتحقيق أسمى معاني المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين عموم المصريين على حد سواء.

وتطرق الدكتور عصام خليل للحديث عن الجهود العظيمة للدولة المصرية في أزمة الأشقاء بفلسطين وعادة ما تكون مصر الساعد والسند للأشقاء.

وشدد على أن النزول في الانتخابات الرئاسية والنزول هو استحقاق وواجب وطني للمشاركة ومساهمة فاعلة في استكمال مسيرة التنمية وتحقيق دعائم الاستقرار الشامل.

من جهته، رحب الأنبا مارتيروس، أسقف عام شرق السكة الحديد، بزيارة وفد حزب المصريين الأحرار، مؤكدًا أن جهود الدولة المصرية تحت قيادة حكيمة تدفع بالبلاد  لتحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموي الذي يدفع الدولة إلى الأمام.

وأكد الأنبا مارتيروس، أن الكنيسة المصرية عبر تاريخها تهتم بالجانب الروحي ولكنها تحرص تماما علي دورها الاجتماعي  لخدمة الجميع وتحرص علي المشاركات الوطنية لتحقيق الصالح العام.

دعوة جموع أبناء الكنيسة للمشاركة في الانتخابات

ودعا جموع أبناء الكنيسة وعموم المصريين  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والنزول إلى صناديق الانتخاب، ودور كل مصري أن يكون فاعلا ومشارك حقيقي سوءا في الاستحقاقات الدستورية أو العمل والتعاون والتشارك لخدمة مصر وبناء أجيال واعية واعدة، وندعو الله أن يحفظ مصر وكل الأشقاء والعالم ويجانب الجميع الشر.

حزب المصريين الأحرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الدكتور عصام خليل والدكتورة هبة واصل الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات" تحدد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس