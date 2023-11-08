المصريين الأحرار: "الوطنية للانتخابات" تسهّل على الموطنين للإدلاء بأصواتهم

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار إن تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات في إجراءات العملية الانتخابية فيما يخص الاقتراع يؤدي إلى تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "لاحظنا تلك التسهيلات في استحداث مراكز اقتراع للوافدين؛ لأنه كان هناك الكثير من المواطنين المصريين انتقلوا من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وبالتالي كانوا يواجهون صعوبات في عملية الذهاب إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم".

عصام خليل: المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

كما أشار إلى أن الدور الدبلوماسي الرائع الذي تقوده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكمة في التعامل مع الأمور سينعكس علي الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع: "المصريون جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري ضد كل المخططات" مؤكدًا أن الذهاب إلى مراكز الاقتراع ليس فقط للتصويت لمرشح بعينه لكنه تصويت لآمال مصر ورسالة للعالم كله أن المصريين على قلب رجل واحد.