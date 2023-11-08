الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المصريين الأحرار: "الوطنية للانتخابات" تسهّل على الموطنين للإدلاء بأصواتهم

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار إن تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات في إجراءات العملية الانتخابية فيما يخص الاقتراع يؤدي إلى تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "لاحظنا تلك التسهيلات في استحداث مراكز اقتراع للوافدين؛ لأنه كان هناك الكثير من المواطنين المصريين انتقلوا من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وبالتالي كانوا يواجهون صعوبات في عملية الذهاب إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم".

عصام خليل: المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

كما أشار إلى أن الدور الدبلوماسي الرائع الذي تقوده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكمة في التعامل مع الأمور سينعكس علي الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع: "المصريون جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري ضد كل المخططات" مؤكدًا أن الذهاب إلى مراكز الاقتراع ليس فقط للتصويت لمرشح بعينه لكنه تصويت لآمال مصر ورسالة للعالم كله أن المصريين على قلب رجل واحد.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات عصام خليل حزب المصريين الأحرار انتخابات الرئاسة المصريين الأحرار

مواد متعلقة

الطريق إلى الاتحادية.. بدء فترة الدعاية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية: 20 مليون جنيه حدًا أقصى للإنفاق

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى تنشر القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

أسعار السجائر الجديدة.. القائمة الكاملة لمنتجات "الشرقية- إيسترن كومبانى"

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

بالأسماء.. صدور القرار الجمهورى بترقيات مستشارى مجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين