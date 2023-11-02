الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار يناقش "الهوية الوطنية والتفكير الاستراتيجى للمشاركة السياسية"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ندوة بعنوان "الهوية الوطنية والتفكير الاستراتيجي للمشاركة السياسية" بمقر الحزب الرئيسي بحضور عدد من الشباب في إطار دورات إعداد الكادر الشامل.

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يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية العامة للحزب وترسيخ الانتماء والاهتمام بتوعية وتثقيف الشباب؛ للمشاركة الفاعلة لخدمة الوطن والمجتمع.

ويتزامن مع تحركات الحزب لدعم مرشحه الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وحث الشباب علي المشاركة الإيجابية في كافة المسارات السياسية وأهم الاستحقاقات الدستورية انتخابات رئاسة الجمهورية.

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حاضر الندوة الدكتور أحمد كركيت رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة، وهو مدرب دولي معتمد وعضو هيئة تدريس وتدريب الكليات العسكرية والشئون المعنوية وعدد من الوزارات.

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وجاء ذلك وسط حضور عدد من قيادات الحزب منهم رائد مقدم مساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم، والفنان القدير طارق الدسوقي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، واللواء إيهاب الشحات رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للحزب.

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كما تناول المتحدثين ترسيخ الهوية الوطنية واستعادة روح الشخصية المصرية وطمأنت الشباب علي مسار الدولة المصرية، وإن حدودها وأمنها القومي خط أحمر لامحالة من الحفاظ عليه، الأولوية الاصطفاف الوطني، والدور الرائد للقيادة السياسية المصرية في إرساء دعائم الاستقرار والسلام بالمنطقة.

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كما يواصل الحزب جهوده في توعية النشء والشباب ليكونوا أكثر فاعلية والاهتمام بتوظيف طاقات الشباب وتنمية مهارات الأجيال الجديدة ليكونوا قادة المستقبل.

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المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الهوية الوطنية الحزب الرئيسي السيسي

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