رئيس "المصريين الأحرار" يشارك فى زيارة رئيس الوزراء لسيناء

شارك د.عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في جولة ومؤتمر رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي في سيناء «أرض الفيروز» المنتصرة الشاهدة على بطولة المصريين جيشًا وشعبًا وقيادة، والتي تخطو لتحقيق تنمية شاملة.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان الثلاثاء، إن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية الرشيدة ومؤسساتها الوطنية، استطاعت رسم ملامح تنموية شاملة في أرضنا الغالية بعد تحريرها من المحتل وتطهيرها من الإرهاب الأسود، وحضور أطياف المجتمع المصرى رسالة واضحة للجميع أن مصر لن تفرط في ذرة رمل من أراضي سيناء الغالية.

أضاف خليل، أن زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين وبعض رؤساء الأحزاب والإعلاميين والفنانين والعواقل والمشايخ أرض رفح المصرية تؤكد ما لا يدع مجالًا للشك أن الموقف المصري واحد والذى عبّر عنه الرئيس بقوله: "مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا".

عصام خليل: مصر لن تفرط في ذرة رمل من أرضها

وأكد أن توقيت الزيارة والمؤتمر يعكس فراسة القيادة السياسية، ويعُيد للذاكرة الموقف الوطني للقبائل السيناوية حينما رفض الفكرة الإسرائيلية الخبيثة بدعوة الانفصال في 31 أكتور عام 86، وهو ما أكد عليه اليوم مجددًا شيوخ وقبائل وعواقل سيناء أرضنا مصرية وستظل، كما أن الزيارة جاءت لإيضاح الصورة التنموية لأرض سيناء بما حدث وما زال يقدم من إنجازات، يعكس تعميرًا شاملًا وتنمية مستدامة لتمكين أهالى سيناء من الاستفادة القصوى، والاهتمام بهم ووجودهم فى خطة التنمية بشكل رئيسى، يعكس الاهتمام وإشراكهم ونحن على ثقة ويقين بأن أهالي سيناء يقدرون جهد القيادة السياسية وسيقومون بمعجزة تبهر العالم أجمع فى وقت قياسى لتغيير وجه سيناء.

استطرد أن أرض الفيروز لها قدسية ومكانة خاصة في قلوب المصريين، إضافة أنها مروية بدماء أبنائنا أبطال القوات المسلحة وأيضًا المدنيين الأبرياء سواء في مواجهة الاحتلال أو اجتثاث الإرهاب من أرضها الطاهرة، وبذور الرخاء تنثر أرجاءها وسيأتي حصاد الخير للوطن وأهلنا في سيناء.