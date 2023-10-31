الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "المصريين الأحرار" يشارك فى زيارة رئيس الوزراء لسيناء

عصام خليل
عصام خليل

شارك د.عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في جولة ومؤتمر رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي في سيناء «أرض الفيروز» المنتصرة الشاهدة على بطولة المصريين جيشًا وشعبًا وقيادة، والتي تخطو لتحقيق تنمية شاملة.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان الثلاثاء، إن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية الرشيدة ومؤسساتها الوطنية، استطاعت رسم ملامح تنموية شاملة في أرضنا الغالية بعد تحريرها من المحتل وتطهيرها من الإرهاب الأسود، وحضور أطياف المجتمع المصرى رسالة واضحة للجميع أن مصر لن تفرط في ذرة رمل من أراضي سيناء الغالية.

أضاف خليل، أن زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين وبعض رؤساء الأحزاب والإعلاميين والفنانين والعواقل والمشايخ أرض رفح المصرية تؤكد ما لا يدع مجالًا للشك أن الموقف المصري واحد والذى عبّر عنه الرئيس بقوله: "مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا".

عصام خليل: مصر لن تفرط في ذرة رمل من أرضها 

txt

المصريين الأحرار بالسويس يشارك في حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

txt

رئيس حزب المصريين الأحرار: ما يحدث فى غزة ما هو إلا تصفية عرقية

وأكد أن توقيت الزيارة والمؤتمر يعكس فراسة القيادة السياسية، ويعُيد للذاكرة الموقف الوطني للقبائل السيناوية حينما رفض الفكرة الإسرائيلية الخبيثة بدعوة الانفصال في 31 أكتور عام 86، وهو ما أكد عليه اليوم مجددًا شيوخ وقبائل وعواقل سيناء أرضنا مصرية وستظل، كما أن الزيارة جاءت لإيضاح الصورة التنموية لأرض سيناء بما حدث وما زال يقدم من إنجازات، يعكس تعميرًا شاملًا وتنمية مستدامة لتمكين أهالى سيناء من الاستفادة القصوى، والاهتمام بهم ووجودهم فى خطة التنمية بشكل رئيسى، يعكس الاهتمام وإشراكهم ونحن على ثقة ويقين بأن أهالي سيناء يقدرون جهد القيادة السياسية وسيقومون بمعجزة تبهر العالم أجمع فى وقت قياسى لتغيير وجه سيناء.

استطرد أن أرض الفيروز لها قدسية ومكانة خاصة في قلوب المصريين، إضافة أنها مروية بدماء أبنائنا أبطال القوات المسلحة وأيضًا المدنيين الأبرياء سواء في مواجهة الاحتلال أو اجتثاث الإرهاب من أرضها الطاهرة، وبذور الرخاء تنثر أرجاءها وسيأتي حصاد الخير للوطن وأهلنا في سيناء.

الدكتور عصام خليل مصطفى مدبولى ارض الفيروز المصريون الدولة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

"مبروك كسبت جايزة".. اعترافات المتهم بالنصب على عملاء البنوك فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"