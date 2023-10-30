الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار بالسويس يشارك في حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار بالسويس

شارك أعضاء حزب المصريين الأحرار بالسويس برئاسة عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة، في حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالسويس ومبادرة وحدتنا تجمعنا لدعم الأشقاء في فلسطين.

 التبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة 

وتسابق أعضاء حزب المصريين الأحرار في السويس للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم؛ جاء ذلك بعد الوقفة التضامنية بميدان إسماعيل ياسين،  للتضامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

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وأعرب عادل فاضل أمين الحزب بالسويس عن شكر وتقدير الحزب لجهود بنك الدم، حيث أهدى المركز شهادة تقدير باسم مدير البنك وتسلمها عنه الدكتورة هبة سعيد رئيس قسم التبرع بالدم.

وفي السياق ذاته وجّه فاضل الشكر إلي رئيس “مبادرة وحدتنا تجمعنا” باسم السنوسي وفريق العمل لدعمهم وعملهم المستمر لخدمة المجتمع والوطن.

موقف عربي موحد لكبح جيش الاحتلال

وقال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق أمس،  إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن دعا لعقد قمة عربية طارئة بشأن التصعيد العسكري من قبل إسرائيل على قطاع غزة، موضحا أنه يتمنى أن تعقد القمة سريعا لوجود موقف عربي موحد لكبح جيش الاحتلال والتصدي لجرائمه.

الضغط على إسرائيل ومن يقف ورائها 

وأشار إلى أن مصر عقدت قمة القاهرة للسلام فور بدء عملية الإبادة من قبل جيش الاحتلال، ولابد أن تعقد القمة العربية الطارئة سريعا لكي يقف الزعماء العرب وقفة واحدة، ليس في وجه إسرائيل فقط بل العالم أجمع، مشددا على أنه لابد أن تكون هناك استجابة فورية من الزعماء العرب لعقد القمة العربية الطارئة للضغط على إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل في حربها الوحشية، مشيرا إلى أن القادة العرب يملكون ما يجعلهم قادرين على وقف حرب إسرائيل والتهجير القسري والمشروع الإسرائيلي الذي تسعى له دولة الاحتلال منذ سنوات.

المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
المصريين الأحرار بالسويس
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