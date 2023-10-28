السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حزب المصرين الأحرار: ما يحدث في غزة ما هي إلا تصفية عرقية

عصام خليل
عصام خليل

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ما يحدث في غزة ما هي إلا تصفية عرقية، حيث تخطت ما يسمى بجريمة حرب.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، أن النظام العالمي قد سقط أمام الشعوب، وهذا ما نشاهده من مظاهرات في الكثير من البلدان، وحتى الداعمة للكيان الإسرائيلي.

وأضاف خليل، أن رفض الشعب الفلسطيني للتهجير وثباته في أرضه، أكبر دليل أن الشعب الفلسطيني يحارب حرب وجودية أكون أو لا أكون.

ونوه رئيس حزب المصريين الأحرار، أن دور الدولة المصرية ثابت وتاريخي في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دورها لا يقبل للمزايدة، فمنذ عام 1948 ضحت بالكثير سواء نفط وموارد أو جنود.

رئيس حزب المصرين الأحرار غزة الدكتور عصام خليل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصرين الأحرار جريمة حرب اكسترا نيوز

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