السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: الغرب يقف عاجزًا أمام جرائم وانتهاكات الكيان الصهيونى

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال خبير العلاقات الدولية أحمد سيد أحمد، إن ما تقوم به إسرائيل في حق سكان قطاع غزة، ما هو إلا إبادة جماعية، وذلك بمباركة من الولايات المتحدة.

 

وأشار خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب يقف عاجزًا أمام جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني، مضيفًا أن إسرائيل تدعم من قبل بعض الدول من خلال تصدير صور مزيفة لشعبها.

 

وأضاف سيد، أن المجتمع الدولي، بدأ يتحرك ضميره، ووصل الدعم للكيان الصهيوني، لأدنى مستوياته، وهذا قد يساهم في انقلاب الطاولة عليهم في الأيام القادمة.

 

نوّه بأن إسرائيل تستمر في التصعيد ضد فلسطين، بسبب حماية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذ مخططها القديم وتصفية القضية الفلسطينية.

 

 

 

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