"المصريين الأحرار" يدين استهداف الاحتلال المدنيين فى مخيم جباليا

أدان حزب المصريين الأحرار بأشد عبارات التنديد والاستنكار، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مجمعًا سكنيًا بمخيم جباليا، ومواصلة الجرائم في حق الإنسانية وإراقة دماء المدنيين وأسفر الحادث عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

قال الحزب، في بيان الثلاثاء إن حالة التصعيد التي تنتهجها القوات الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات الصارخة للقوانين والأحكام الدولية وصمة عارٍ في جبين الإنسانية كلها، ويجب على الطرفين الالتزام بالتهدئة وسرعة وقف إطلاق النار للوصول إلى حل واقعي للأزمة بقيام الدولتين.

وحمّل "المصريين الأحرار" المجتمع الدولي تبعات ما يحدث من تصاعد وتيرة غاية الخطورة في آن واحد، ووجب عليهم الاضطلاع بالدور والمسئولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين؛ وضرورة التعاون الفاعل والحقيقي مع جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق السلام واستقرار المنطقة.

وثمّن الحزب موقف مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، باستقالته احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة؛ والتي تمثل شهادة حية على ازدواجية المعايير في المفوضية وغيرها من المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية.

وأكد الحزب باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري أن كافة محاولات التضييق والحصار بهدف تصفية القضية أو محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لن تحدث، ولن يتم التفريط في ذرة رمل واحدة من أرض مصر الأبية.