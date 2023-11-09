الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الآن.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة. 

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

مواقيت مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أياكس أمستردام ضد برايتون: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة سيرفيت ضد شيريف تيراسبول: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً. 

- مباراة سلافيا براج ضد روما: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3   

- مباراة لاسك لينز ضد سانت جيلوازا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة Sky Sport Austria 2 HD

- مباراة تولوز ضد ليفربول: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

- مباراة كارباج اجدام ضد باير ليفركوزن: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة رين ضد باناثينايكوس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة فرايبورج ضد باتشكا توبولا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة وست هام يونايتد ضد أولمبياكوس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ريال بيتيس ضد أريس ليماسول: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جلاسكو رينجرز ضد سبارتا براج: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أتلانتا ضد شتورم جراتس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة سبورتينج لشبونة ضد راكوف: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

- مباراة آيك أثينا ضد مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة هاكن ضد مولده: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

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مجلس الزمالك يستقر على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادى

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فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر نوفمبر وقائمة الفراعنة فى مؤتمر صحفي اليوم

 

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أستانا ضد كازاخستان بالكاني: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة بشكتاش ضد بودو/جليمت: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة هلسنكي ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English

- مباراة باوك سالونيكا ضد أبردين: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- مباراة فيكتوريا بلزن ضد دينامو زغرب: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة RMC Sport 1

- مباراة تشوكاريتشكي ضد فيورنتينا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة فرينكفاروزي ضد جينك: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة سلوفان براتيسلافا ضد ليل: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- مباراة كلوب بروج ضد لوجانو: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة أستون فيلا ضد إي زد آلكمار: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English

- مباراة لودوجوريتس رازجراد ضد فناربخشة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة بريدابليك كوبافوجور ضد جينت: في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

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مجلس الزمالك يستقر على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادى

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- مباراة الخليج ضد الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة الرائد ضد الشباب: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD

- مباراة الرياض ضد الفتح: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD

- مباراة ضمك ضد الأهلي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول الدوري الاوروبي تولوز دوري المؤتمر الأوروبي الدوري السعودي

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