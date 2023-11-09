الآن.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة.
ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.
مواقيت مباريات اليوم والقنوات الناقلة
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
- مباراة أياكس أمستردام ضد برايتون: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2
- مباراة سيرفيت ضد شيريف تيراسبول: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.
- مباراة سلافيا براج ضد روما: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3
- مباراة لاسك لينز ضد سانت جيلوازا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة Sky Sport Austria 2 HD
- مباراة تولوز ضد ليفربول: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1
- مباراة كارباج اجدام ضد باير ليفركوزن: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5
- مباراة رين ضد باناثينايكوس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4
- مباراة فرايبورج ضد باتشكا توبولا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5
- مباراة وست هام يونايتد ضد أولمبياكوس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1
- مباراة ريال بيتيس ضد أريس ليماسول: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3
- مباراة جلاسكو رينجرز ضد سبارتا براج: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2
- مباراة أتلانتا ضد شتورم جراتس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6
- مباراة سبورتينج لشبونة ضد راكوف: في تمام الساعة العاشرة مساءً.
- مباراة آيك أثينا ضد مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4
- مباراة هاكن ضد مولده: في تمام الساعة العاشرة مساءً.
• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
- مباراة أستانا ضد كازاخستان بالكاني: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2
- مباراة بشكتاش ضد بودو/جليمت: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8
- مباراة هلسنكي ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English
- مباراة باوك سالونيكا ضد أبردين: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3
- مباراة فيكتوريا بلزن ضد دينامو زغرب: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة RMC Sport 1
- مباراة تشوكاريتشكي ضد فيورنتينا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6
- مباراة فرينكفاروزي ضد جينك: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2
- مباراة سلوفان براتيسلافا ضد ليل: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3
- مباراة كلوب بروج ضد لوجانو: في تمام الساعة العاشرة مساءً.
- مباراة أستون فيلا ضد إي زد آلكمار: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 English
- مباراة لودوجوريتس رازجراد ضد فناربخشة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2
- مباراة بريدابليك كوبافوجور ضد جينت: في تمام الساعة العاشرة مساءً.
اقرأ أيضا:
مجلس الزمالك يستقر على إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادى
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
- مباراة الخليج ضد الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD
- مباراة الرائد ضد الشباب: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD
- مباراة الرياض ضد الفتح: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD
- مباراة ضمك ضد الأهلي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 SD