مواطن: المصريون مصطفون خلف قرارات الرئيس السيسى الداعمة لفلسطين (فيديو)

أعرب أحد المواطنين لـ"الدستور"، عن حزنه كغيره من ملايين المصريين لما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في غزة من حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، معلنًا تضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه للعدوان الصهيوني.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية، والرئيس عبدالفتاح السيسي من أوائل القادة الذين دعموا أهل فلسطين وقدموا لهم كافة المستلزمات والاغاثات والمستلزمات الطبية.

وأكد أن المصريين على قلب رجل واحد خلف قرارات الرئيس السيسي الرافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

https://youtu.be/PoNz5TRNaAQ

الرئيس السيسى يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".