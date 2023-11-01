الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: رسائل الرئيس السيسى الحاسمة أكدت ثبات الموقف المصرى الداعم لفلسطين (فيديو)

مواطن
مواطن

أعرب عدد من المواطنين عن رفضهم مخطط الاحتلال لإخلاء قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين بحجج واهية وخبيثة الغرض منها تصفية القضية.

مواطن: السيسى يدعم موقف الفلسطينيين فى حقهم للتحرر من الاحتلال

مواطن: الرئيس السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية ( فيديو)

وقال المواطن عبدالمنعم صالح، إنه يدعم ويؤيد كل ما يتخذه  الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط تصفيتها، مُشيدًا برسائل الرئيس السيسي الحاسمة والمؤكدة على الرفض المصري القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأضاف أن مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ عدة سنوات، وهي الدولة العربية الوحيدة التي كان لها موقف قوي منذ اندلاع الحرب في غزة وحدوث الانتهاكات للأهالي فيها.  

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

المواطنين الفلسطينيين قطاع غزة وتهجير القضية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال

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