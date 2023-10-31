مواطن: السيسى يدعم موقف الفلسطينيين فى حقهم للتحرر من الاحتلال

رصدت «الدستور» آراء الشارع المصري فيما يخص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة من انتهاكات يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الماضية.

وقال أحد المواطنين إن الشعب المصري والقيادة السياسية تدعم الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يستمر لأكثر من 80 عاما من انتهاكات واضحة للجميع على مرأى العين، دون أمل للفلسطينيين للعيش في دولتهم المستقلة، وأن ينجلي عنهم الاحتلال الذين أذاقهم الويلات، وارتكب الجرائم التي لا تتوقف ولا تسقط بالتقادم.

وأضاف أن الصراع العربي الاسرائيلي سيستمر طالما تستمر إسرائيل في سياساتها التي تنتهك أساليب الغدر واستخدام القوة الباطشة والغاشمة على الفلسطينيين وحصارهم في سجن كبير في قطاع غزة، ولابد أن يظفروا بحريتهم ويحصلوا على استقلالهم.

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: “يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، وأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر”.