مواطن: أنا ضد التهجير وأؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن مواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

وقال علاء أحمد، أحد المواطنين، إنه ضد فكرة تهجير الأهالي في غزة إلى الأراضي المصرية، بسبب وجود خطورة كبيرة على أمن مصر القومي، كما أن تهجيرهم سوف ينهي القضية الفلسطينية تمامًا.

وذكر أن الشعب المصري بأكمله يعتبر القضية الفلسطينية قضيته ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته.

وأضاف أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تشغل بال الشعب والقيادة المصرية، لذلك يدعم ويؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية.