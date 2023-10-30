الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أنا ضد التهجير وأؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها  الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن مواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

 

مواطن: "نفتخر بموقف مصر بشأن القضية الفلسطينية لدعم الأشقاء دون ضياع الأرض"

مواطن: أنا ضد التهجير ومع قرارات الرئيس السيسى (فيديو)

 

وقال علاء أحمد، أحد المواطنين، إنه ضد فكرة تهجير الأهالي في غزة إلى الأراضي المصرية، بسبب وجود خطورة كبيرة على أمن مصر القومي، كما أن تهجيرهم سوف ينهي القضية الفلسطينية تمامًا.

وذكر أن الشعب المصري بأكمله يعتبر القضية الفلسطينية قضيته ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته.

وأضاف أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تشغل بال الشعب والقيادة المصرية، لذلك يدعم ويؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية. 

القضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري الشعب الفلسطيني السيسي

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