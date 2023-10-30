مواطن: أنا ضد التهجير ومع قرارات الرئيس السيسى (فيديو)

رسخ المواطنين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة قراراته التي يتخذها لحل القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "محمد إبراهيم" أحد المواطنين إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب و الشعب المصري بالأخص، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع اظهار تلك الرسائل للعالم أجمع، ودعم القضية الفلسطينية من خلال قراراته التي أخذها وكان معه الشعب المصري بأكمله.

وأضاف أن الشعب المصري والقيادة السياسية ضد فكرة التهجير لأن ذلك يمثل خطر كبير على الأمن القومي المصري، كما أن التهجير سوف ينهي القضية الفلسطينية وجيش الاحتلال سيسيطر على الأراضي الفلسطينية، لذلك يدعم الرئيس السيسي في قراراته حول القضية الفلسطينية.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

كان عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية أسفر حتى الآن عن سقوط 4218 شهيدًا، و13400 جريح، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، عن تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال “بصل” إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.