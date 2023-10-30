مواطن: الرئيس السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية ( فيديو)

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش، الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وأعلن مواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

وقال" يحيى عماد" أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته حول القضية الفلسطينية، حيث شاهد في الأيام القليلة الماضية دعم الدولة المصرية لفلسطين والأهالي داخل قطاع عزة بعدما تعرضوا للكثير من الانتهاكات وجرائم الحرب الذي راح ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء دون وجه حق.

وأضاف، أن الشعب العربي خلف الرئيس السيسي بعدما رفض تهجير الأهالي من فلسطين إلى الأراضي المصرية، إذا تم سيكلف الكثير من الخسائر للأهالي في فلسطين وسوف يؤثر على الأمن القومي المصري.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.