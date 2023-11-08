الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عاما لموظف أنهى حياة جاره "بسبب لعب العيال" في أسيوط

حبس موظف أنهى حياة
حبس موظف أنهى حياة جاره

تسببت مشاجرة بين الأطفال في منطقة الوليدة بمحافظة أسيوط في صدور حكم قضائي من الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط،  ضد موظفا بالسجن المشدد 15 عاما، أنهى حياة جاره

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 10318 لسنة 2022 جنايات أن أسيوط إلى ورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول " مصطفى. م. ل " 25 عاما جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات النقيب حسام طاهر معاون مباحث قسم ثان أسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " حسين. م. ل " 37 عاما موظف حيث وقعت خلافات بين شقيق المجني عليه ونجل المتهم " أطفال " قام على إثرها المتهم بالتعدي على شقيق المجني عليه بالضرب وانصرف كلا منهما إلى منزله وعندما عاد المجني عليه إلى منزله وعلم من شقيقه بتعدي المتهم عليه ذهب إلى منزل المتهم لمعاتبته على ذلك التصرف فقام المتهم بالتعدي عليه بالسب من شرفة منزله وتمكن الجيران من اصطحاب المجني عليه وانصرفوا إلا أن المتهم قام بالنزول من منزله حاملا سلاح أبيض " سنجه " وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه وقام بالتعدي عليه بطعنه بقدمه وصدره مما أدى إلى وفاته.

بمحكمة جنايات أسيوط مشاجرة ب منطقة الوليدية قسم ثان أسيوط

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