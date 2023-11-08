يتصدر السؤال عن سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 8-11-2023 محرك البحث جوجل، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة مواد البناء لتأثيرها في أسعار الوحدات السكنية والعقارات التي تتوسع فيها مصر بشكل كبير السنوات الماضية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 8-11-2023

وشهدت مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 8-11-2023 ارتفاعا جديدا في بداية التعاملات الأربعاء 8-11-2023 في الأسواق والمصانع المصرية، وذلك وفقا لبوابة مجلس الوزراء للأسعار العالمية والمحلية وفي السطور الآتية نقدم متوسط أسعار التشييد والبناء لدى الموزعين.

والتي جاءت كما يلي:-

- سجل طن حديد عز نحو 40911 جنيها.

- سعر طن الحديد الاستثمارى: 39287 جنيها.

- سعر طن حديد عشرى 34500 ألف جنيه للطن.

- سعر طن حديد بشاي 33500 جنيه.

- سعر طن حديد الجيوشي هو 33500 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين هو 35000 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي هو 33500 جنيه.

- سعر طن حديد الجارحي هو 33500 جنيه.

سعر الأسمنت في بعض الشركات المصرية الأربعاء 8-11-2023

- سعر أسمنت السهم هو 1680 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت الأبيض هو 3600 جنيه للطن.

- سعر الأسمنت سوبر سيناء هو 3450 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الواحة الأبيض هو 3550 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الواحة المخلوط هو 1130 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت الرمادي هو 2500 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح هو 1750 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر هو 1700 جنيه للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل هو 1680 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص هو 1700 جنيه للطن.

- سعر أسمنت طرة وحلوان هو 1710 جنيهات للطن.

سعر الطوب الأحمر الأربعاء 8-11-2023

سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×6 سم ارتفاعا ملحوظا ليسجل الألف طوبة 1000 جنيه بدلا من 850 جنيها، فيما سجل الـ 1000 طوبة مقاس 24×11×12 سم 1.600 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض "المخلوط" اليوم الأربعاء 8-11-2023

سجل سعر الأسمنت الأبيض “المخلوط” إنتاج شركة اسيوط ايه وان 1310 جنيهات، فيما جاء اسمنت لافارج شطبنا 1310 جنيهات، بينما بلغ سعر الطن المخلوط من أسمنت الواحة 1270 جنيها، وسعر أسمنت الأبيض من شركة العمران 888، بحوالي 1250 جنيها.

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