تتساءل شريحة كبيرة من المواطنين تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 1-11-2023

ولا سيما بعد القفزة التي سجلتها الأسعار الأيام القليلة الماضية، وهي تتزامن مع الحرب التي شنها الاحتلال على غزة، وطبيعة الحال تتغير الأسعار في السلع الاستراتيجية كالطوب والحديد، كونها سلع معمرة بحدوث تغيرات جيو سياسية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 1-11-2023



وفي السطور الآتية نعرض تفصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 1-11-2023 وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا.

أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

وشهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية بقيمة تتراوح بين 8000 و8500 جنيه، حيث وصل إلى 42 ألف جنيه للطن مقارنة بـ33 ألف جنيه في السابق، وذلك بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السودة"، شهد سوق الحديد سلسلة من الارتفاعات التي تجاوزت حاجز الـ 40 ألف جنيه.

يذكر أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، في حين تستورد 3.5 مليون طن من البليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، ثم يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه إلى سعر المصنع على أسعار الحديد، لكي يصل إلى المستهلك، يتم إضافة ما بين 100 و200 جنيه لكي يصل إلى المستهلك.

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أسعار حديد التسليح في الشركات المصرية اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

سجل متوسط أسعار حديد التسليح في شركة عز اليوم 42000 جنيه للطن، في حين سجل سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن، سجل سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 38000 جنيه للطن.

أما سعر حديد شركة المصريين، فقد سجلت أسعار الحديد اليوم 39000 جنيه للطن، وحديد الكومي 37000 جنيه للطن، والعشري 37000 جنيه للطن، والمعادي 37000 جنيه، وبيانكو 36500 جنيه.

كما سجلت أسعار الحديد في مصر ستيل 36500 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية 42000 جنيه، وعطية 38000 جنيه، والمراكبي 37000 جنيه للطن.

سعر طن الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد في الأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 37000 و38000 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد في المصانع المدرفلة إلى 42 ألف.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم اليوم الأربعاء 1-11-2023

ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بحوالي 26 جنيهًا، ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2512 جنيهًا.