أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
مع بداية الصباح الباكر حرص عمال مواد البناء والمقاولين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث تراجعت الأسعار بالأسواق محليا، حيث ان خفض الحديد انخفاضا سيتراوح ما بين مبلغ الـ100 و300 جنيه في الطن الواحد، وعاد الارتفاع مكررا مرة أخرى سيد الموقف فارتفع سعر الطن ارتفاعا سيتراوح ما بين مبلغ الـ3 آلاف والـ6 آلاف جنيه مؤخرا، وذلك بسبب صعود خام البيليت عالميا.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31- 10- 2023.
وبينما تراجع سعر الأسمنت تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ الـ70 والـ130 جنيها في الطن الواحد وعاد الارتفاع مرة أخرى فقد ارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا سيتراوح ما بين مبلغ 10 إلى 20 جنيها في الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، وإضافة إلى أن السعر ستختلف من منطقة لمنطقة أخرى، كما أن استقر أيضا سعر الجبس مؤخرا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وإضافة إلى مصاريف النقل.
وننشر لكم أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء
- وصل سعر طن حديد عطية إلى مبلغ 38 ألف جنيه.
- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 42 ألف جنيه.
- وسجل طن حديد سرحان مبلغ 37 ألف جنيه.
- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 37 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن حديد المراكبي 37 ألف جنيه.
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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء
- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2060 جنيها.
- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2020 جنيها.
- سجل طن أسمنت أسمنت المعلم 1950 جنيها.
- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1900 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2000 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 2030 جنيها.
- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.
- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.
- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.
- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.
- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.
- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2120 جنيها.
- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2050 جنيها.
- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2350 جنيها.
- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2120 جنيها.
- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 1270 جنيها.