مع بداية الصباح الباكر حرص عمال مواد البناء والمقاولين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث تراجعت الأسعار بالأسواق محليا، حيث ان خفض الحديد انخفاضا سيتراوح ما بين مبلغ الـ100 و300 جنيه في الطن الواحد، وعاد الارتفاع مكررا مرة أخرى سيد الموقف فارتفع سعر الطن ارتفاعا سيتراوح ما بين مبلغ الـ3 آلاف والـ6 آلاف جنيه مؤخرا، وذلك بسبب صعود خام البيليت عالميا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31- 10- 2023.

وبينما تراجع سعر الأسمنت تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ الـ70 والـ130 جنيها في الطن الواحد وعاد الارتفاع مرة أخرى فقد ارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا سيتراوح ما بين مبلغ 10 إلى 20 جنيها في الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، وإضافة إلى أن السعر ستختلف من منطقة لمنطقة أخرى، كما أن استقر أيضا سعر الجبس مؤخرا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وإضافة إلى مصاريف النقل.

وننشر لكم أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

وصل سعر طن حديد عطية إلى مبلغ 38 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 42 ألف جنيه.

وسجل طن حديد سرحان مبلغ 37 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 37 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

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سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء