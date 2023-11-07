مع بدء البناء يسعى المقاولين والمستثمرين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وجود حالة من التذبذب في أرض المصنع، حيث أن حافظت أسعار طن حديد عز على استقراره عند مبلغ 42 ألف جنيه، بينما قد انخفضت أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر طن الأسمنت المسلح نحو مبلغ 2290 جنيها.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير الآتي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7- 11- 2023.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر

استقر سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر عند مستوى 42000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 37000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر إلى 36500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فاستقر عند 37000 جنيه

وسعر طن حديد المصريين بلغ اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر نحو 37000 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية إلى 38000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

تراجع سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر عند مستوى 2290 جنيهًا.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر عند مستوى 2200 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر نحو 2080 جنيهًا في الطن.

كما وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر إلى 2240 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1360 إلى 1480 جنيها.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2220 و2500 جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.