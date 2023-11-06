الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، وجود حالة من الاستقرار على أرض المصنع، وكثر التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، حيث حافظ سعر طن حديد عز على استقراره عند مبلغ 42 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن الأسمنت المسلح نحو حوالي 2350 جنيهًا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

وتوفر «الدستور» في السطور القادمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6- 11- 2023.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

استقر اليوم الإثنين 6 نوفمبر سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل اليوم الإثنين 6 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

في حين بلغ اليوم الإثنين 6 نوفمبر سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 6 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 6 نوفمبر إلى 36500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري اليوم الإثنين 6 نوفمبر فاستقر عند مبلغ 37000 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين بلغ اليوم الإثنين 6 نوفمبر نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 6 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 6 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 6 نوفمبر إلى 38000 جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح اليوم الإثنين 6 نوفمبر عند مستوى 2350 جنيهًا.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 6 نوفمبر عند مستوى 2200 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 6 نوفمبر نحو 2080 جنيهًا في الطن.

كما وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 6 نوفمبر إلى 2300 جنيه في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 6 نوفمبر فتتراوح ما بين 1360 و1480 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 6 نوفمبر ما بين 2220 و2500 جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 6 نوفمبر ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.

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