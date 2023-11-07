إزالة 52 تعديا على أرض زراعية في 5 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن ووحدة المتغيرات المكانية وغيرها من الجهات المعنية، التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الموظفين المتقاعسين والمتعدين على الأراضي.

وخلال المتابعة المستمرة، تمكنت الوحدات المحلية بـمركزي (سمالوط -المنيا) من إزالة 30 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، منها 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري (شوشة – البيهو – منقطين) بمركز سمالوط شمال المحافظة، إلى جانب إزالة حالة تعد على أرض زراعية بـ “قرية بهدال" التابعة للوحدة المحلية لـ "قرية تلة" بمركز ومدينة المنيا.

إزالة تعيدات على أراضي زراعية في بني مزار ومطاي

وفى مركزي (بنى مزار ـ مطاي) شمال المحافظة، نفذت الوحدات المحلية بالمركزين حملات إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص حيث أسفرت عن إزالة 19حالة تعد، منها 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بـ "قرية الحسينية "وبحي شرق المدينة، و6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بـ "قرية منبال" وحي غرب المدينة، بالإضافة إلى مصادرة 5000 بلوك حجري مخصص للبناء على الأرض الزراعية بمركز مطاي.

وفى مركزومدينة ملوي جنوب المحافظة تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات تعد منها إيقاف أعمال وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بحي غرب المدينة، بالإضافة إلى إيقاف حالة للبناء المخالف بالدور 13 بـ “شارع البوشي" بحي شمال1، وإزالة حالة (شدة خشبية) بـ "قرية ابشادات"، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا