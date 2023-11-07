الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد صوم الميلاد المجيد بالكنيسة الكاثوليكية بمصر 2023

صوم الميلاد
صوم الميلاد

تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

مدة صوم الميلاد 2023

قال الأب يوحنا زكريا نصر الله، راعى كنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في جزيرة «الخزندارية» التابعة لمركز طهطا بسوهاج، فى بحث على موقع الكنيسة الكاثوليكية، أن مدة صوم الميلاد.
منذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما حتى يماثل في عدده الأربعين المقدسة، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السريانــــــي (975-978) – البطريرك “62” من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43يومأ، عدله البابا غبريال الثامن كما رأينا وجعله 28 يوما فقط، إلا أن الكنيسة عادت بعد وفاته إلى المدة المحددة سابقا 43 يوما، بينما ظل في باقي الكنائس أربعين يوما فقط.


الغرض من صوم الميلاد


وأوضح: تمارس الكنيسة صوم الميلاد تذكارا لمراحم الله بالجنس البشري، ولذكرى الأيام الشقية التي سبقت مجيء المخلص، وتذكارا للخطيئة التي كنا مستعبدين لها وقد عتقنا منها يسوع المسيح ربنا، وإعرابا عن حبنا وطاعتنا للمولود من العذراء، ومماثلة بموسى الذي لما صام قًبل كلمة الله، ونحن بصومنا نقبل كلمة الله متجسدا، ولتهيئة النفس لاستقبال عيد الميلاد.

وتابع: أن صوم الميلاد هو الصوم الذي يسبق الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ولم يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد كعيد مستقل إلا في القرن الرابع الميلادي.

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد 2023

متى تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد 2023؟

مؤكدًا: أنه لم تذكر القوانين القديمة شيئا عن صوم الميلاد، ولكنها ذكرت فقط الاحتفال بعيد الميلاد، وانتشر في الغرب ما بين القرن الرابع والقرن السادس الميلادي الحديث عن صوم يستمر أربعين يوما يسبق عيد الميلاد. يكون الصوم فيها فقط أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.
 

وتابع: صوم الميلاد بوضعه الحالي أدخله البابا خرستوذولس في الكنيسة القبطية في القرن الحادي عشر، وعدد أيامه أربعون يوما، زيدت عليه بعد ذلك ثلاثة أيام لنقل جبل المقطم،  كان أهل الصعيد يصومون للميلاد من أول كيهك 28يومأ فقط.

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