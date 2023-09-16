السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متى تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد 2023؟

كنيسة
كنيسة

نقدم لكم موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر لصوم الميلاد 2023، والذي يبدأ في نوفمبر 2023.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر 2023، وينتهي في 7 يناير 2024، عيد الميلاد المجيد، أي يستمر لمدة 43 يومًا.

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وخلال صوم الميلاد المجيد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وبلاد المهجر قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

مدة الصوم

ويصل مدة الصوم إلى  43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير وهذه المدة تشمل الآتي:

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية..

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني...  وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية.

ماهي أصوام الدرجة الثانية

الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي التي يجوز فيها أكل السمك وتشمل:-

1 - صوم الميلاد
مدته: 43 يوما
موعده: من 16 هاتور حتى 29 كيهك 25 نوفمبر حتى 7 يناير

2 - صوم الرسل
مدته: متغيرة
موعده: من اليوم التالي لعيد العنصرة حتى 5 أبيب

3 - صوم العذراء
مدته: 15 يوما
موعده: من 1 - 16 مسرى 7 أغسطس حتي 22 أغسطس

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